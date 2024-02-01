نتيجة إعدادية جنوب سيناء 2024.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

يتطلع الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي إلى معرفة نتيجة إعدادية جنوب سيناء 2024 إذ يوجد رابط يمكن من خلاله معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عند قيام المديرية باعتماد النتيجة بعد الانتهاء من التصحيح.

نتيجة إعدادية جنوب سيناء 2024

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إلى أنه يجري في الوقت الحالي استكمال التصحيح في بعض المواد، وانتهاء التصحيح في مواد أخرى ويجري عمل الرصد والمراجعة.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بجنوب سيناء

وأوضحت المديرية أن بعد الانتهاء من رصد ومراجعة كل الأوراق الخاصة بامتحانات الشهادة الاعدادية في الأقصر، يجري إتاحة النتيجة من هنا، من خلال صفحة المديرية وعمل الآتي:

- الدخول علي صفحة المديرية

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

- إدخال الاسم الخاص بالطالب

- إدخال رقم الجلوس الخاصة بالطالب.

تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

وأكدت المديرية علي استمرار العمل في التصحيح، مع توفير الجو المناسب المصححين من أجل الانتهاء من تصحيح الأوراق واعطاء كل طالب من طلاب الشهادة الإعدادية حقه، ويتم المراجعة بدقة واضحة ورصد الدرجات الخاصة بالترم الأول.