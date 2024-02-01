رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 10 محافظات.. استعلم الان

يبحث المواطنون خلال الساعات الماضية عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 10 محافظات، بعد اعتمادها من المحافظين عقب الانتهاء من عملية التصحيح، بنسب نجاح تختلف من محافظة إلى أخرى، كما أعلنت العديد من مديريات التربية والتعليم إمكانية حصول الطالب على النتيجة من خلال المدارس أيضا.

وعن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 10 محافظات وهى «البحيرة، الإسكندرية، الدقهلية، مطروح، السويس، بورسعيد، القليوبية، الغربية، القاهرة، الجيزة»، تعرضها «الوطن»، خلال السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 10 محافظات

كان محافظ مطروح اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.3%، إذ يمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2024

كما اعتمد محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة بنسبة نجاح تصل إلى 83.6%، ويحصل الطالب على نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية من خلال الضغط هنا

- نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2024 اضغط هنا

نتيجة الشهادة الشهادة الإعدادية في السويس اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية 2024 من خلال الضغط هنا.

- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة اضغط هنا

-نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية من خلال رابط وزارة التربية والتعليم والضغط على كلمة هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2024

- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة اضغط هنا

-رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية من خلال الضغط على رابط وزارة التربية والتعليم هنا

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وعن توزيع درجات الشهادة الإعدادية في المحافظات، جاء على النحو الآتي:-

- المجموع الكلي للترم الأول 140 درجة.

- درجات مادة اللغة العربية 40 درجة.

- درجات مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة

- درجات مادة العلوم 20 درجة

- درجات اللغة الإنجليزية 30 درجة.

- درجات الرياضيات 30 درجة.