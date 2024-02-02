التخلص من التدخين، أولى الخطوات نحو حياة صحية خالية من العديد من الأمراض الرئوية والمزمنة، التي قد تودي بحياتك في النهاية، وعلى الرغم من أن التخلص من هذه العادة أمر ليس سهلًا، لكنه بداية لحياة صحية.

ولم تتوقف المعاناة مع انتهاء آخر «سيجارة»، بل بالسموم المتراكمة بالرئتين، الناتجة عن فترات التدخين، إلا أن الأمر يمكن معالجته بعدة مشروبات تنظف الرئتين من السموم.

مشروب سحري لتنظيف الرئتين.. طوق نجاة للمدخنين

وهناك عدة اختيارات من مشروبات سحرية قادرة على تنظيف الرئة من السموم، تعد طوق نجاة للمدخنين، جاءت على النحو التالي:

الكركم والزنجبيل

يحتوي الكركم والزنجبيل على مضادات الأكسدة التي تساعد المدخن على تنقية المواد السامة من الجسم.

الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر في إزالة السموم من الجسم.

العرقسوس

يساعد على تنقية وصحة الرئتين بسبب خصائصه المضادة للالتهاب والأكسدة والجراثيم والفيروسات.

عصير البرتقال

يُعد عصير البرتقال مشروبا سحريا غنيا بمضادات الأكسدة إذ يعمل على تنقية الرئتين وتنظيفها.

الأعشاب

تعد الأعشاب مثل اليانسون من المشروبات السحرية التي تنظف الرئتين من السموم، خاصة التي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة والالتهاب

مشروب سحري لتنظيف الرئتين.. طوق نجاة للمدخنين

وكان موقع «onlymyhealth»، أشار إلى مشروب سحري لتنظيف الرئتين من السموم الناتجة من التدخين، إذ يعمل على طردها..

- شرائح من البصل

- لتر واحد من الماء

- 5 ملاعق من عسل النحل

- ملعقتان من الكركم

- ملعقة واحدة من الزنجبيل المفروم

مشروب سحري لتنظيف الرئتين.. طوق نجاة للمدخنين

في البداية اغلي الماء بدرجة متوسطة.

أضف إلى الماء، البصل والكركم والزنجبيل.

اترك الخليط حتى يغلي على النار لبضع دقائق، قبل أن يُرفع من على النار.

اترك الخليط حتى يبرد في هذه الخطوة، ثم أضف العسل مع التقليب.

صفي الخليط في إناء، وضعه في الثلاجة.

تناول منه في الصباح على معدة فارغة وقبل النوم مباشرة.