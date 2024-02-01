«الصحة» تحذر من خطورة التدخين: يصيب الإنسان بمتلازمة خطيرة

حذرت وزارة الصحة والسكان من خطورة التدخين على الجهاز التنفسي، إذ يزيد من احتمالية الإصابة بمتلازمة ضيق التنفس والالتهاب الرئوي ونزلات البرد والإنفلونزا والسل.

وأكدت الوزارة في تقرير لها أن الإقلاع عن التدخين هو الحل الأمثل لحماية الجهاز التنفسي، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين.

الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين

وأشارت وزارة الصحة إلى طريقة التواصل مع المواطنين، عن طريق الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين وهو 16328، لافتة إلى أن الخط الساخن مزود بفرق مدربة على أعلى مستوى للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين وإعطاء روشتة متعلقة بالتوقف عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي قائم على الخضراوات والفاكهة.

خطورة التدخين على أجهزة الجسم المختلفة

وحذرت الوزارة من خطورة التدخين على أجهزة الجسم المختلفة، لافتة إلى أنها تعمل على انخفاض وظائف شرايين الدماغ، ما يؤدي إلى وصول أقل من الدم والأكسجين إلى الدماغ، مشيرة إلى أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالجلطات، ويقلل من التركيز ويساهم في فقدان الذاكرة.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي نصف ساعة على الأقل، لافتة إلى الأعراض التى تصيب المواطن في حال التوقف عن التدخين، ومنها الصداع وزيادة الوزن.