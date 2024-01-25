انتبه.. خطر الجلوس الطويل في العمل يعادل التدخين

يحذر الأطباء دائمًا من الجلوس لفترات طويلة، لما له من تأثير ضار على الصحة، خاصة على الأوعية الدموية، لكن ما أبرز النقاط التي تحدثت عنها دراسة تايوانية حديثة.

أضرار الجلوس الطويل

وكشفت دراسة تايوانية منشورة في موقع «تشاينا توداي» تحذر من الجلوس المطول في العمل لما فيه من أضرار تعادل خطر التدخين، ونظرت الدراسة في نتائج صحية لما يقرب من 500 ألف شخص على مدى 20 عاما تبين خلالها أن الأشخاص الذين أمضوا فترات طويلة جالسين في العمل كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 16% مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك.

أمراض تسببها الجلسات الطويلة

وأشارت الدراسة إلى أن الجلوس لفترات طويلة في العمل يزيد من خطر وفاة الشخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34% فيما لم يواجه الأشخاص الذين تناوبوا بين الجلوس في العمل، ومارسوا الرياضة خلال أوقات الفراغ خطرا متزايدا للوفاة.

ضرورة ممارسة الرياضة

وتابعت الدراسة: «كجزء من أنماط الحياة الحديثة، يعتبر الجلوس المهني لفترات طويلة أمرا طبيعيا ولم يحظ بالاهتمام الواجب على الرغم من إثبات تأثيره الضار على الصحة، وبحسب الدراسة يمكن التخفيف من المخاطر المرتبطة بالجلوس المهني من خلال ممارسة نشاطات بدنية».

كيف ترى مؤسسة القلب البريطانية تأثير الجلوس الطويل

في نفس السياق، تشير مؤسسة القلب البريطانية، إلى أن البالغين والذين في سن العمل يقضون في المتوسط 9.5 ساعة يوميا في الجلوس ويزيد إلى 10 ساعات يوميا أو أكثر بين سن 65 و74 عاما و 11 ساعة لمن أكبر من ذلك.