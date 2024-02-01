بعد اجتماع المركزي.. أعلى 7 شهادات ثلاثية في البنوك بعائد يصل إلى 22%
كتب:
منة العشماوي
09:26 م | الخميس 01 فبراير 2024
أعلى 7 شهادات ادخارية
تتنافس البنوك على تقديم أعلى عائد على الشهادات الادخارية، لجذب العملاء، ونرصد في السطور التالية أعلى 7 شهادات ثلاثية في البنوك المصرية بعائد يصرف شهريًا بعد اجتماع المركزي المصري، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.
شهادة البنك التجاري الدولي CIB
- يطلق على الشهادة بريميم والمدة 3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- العائد 22% سنويًا يصرف شهريًا.
- الحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
شهادة بنك تنمية الصادرات
- شهادة المتميزة بلس، ومدتها 3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء مليون جنيه.
- العائد 21% سنويًا ويصرف شهريًا.
شهادة بنك المشرق
- الشهادة الثلاثية، مدة الـ3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- العائد 21% سنويًا، يصرف شهريًا.
شهادة البنك الأهلي المصري
- الشهادة البلاتينية الثلاثية أي مدة الـ3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
- العائد 19% سنويًا، يصرف شهريًا.
شهادة بنك التعمير والإسكان
- الشهادة الماسية، مدة الـ3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء 3 ملايين جنيه.
- العائد 19.75% سنويًا، يصرف شهريًا.
شهادة بنك قناة السويس
- الشهادة الثلاثية المتميزة، مدتها 3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- العائد 19% سنويًا، يصرف شهريًا.
شهادة البنك الأهلي المتحد
- شهادة بريميم، مدة الـ3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.
- العائد 20% سنويًا، يصرف شهريًا.