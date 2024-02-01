بعد اجتماع المركزي.. أعلى 7 شهادات ثلاثية في البنوك بعائد يصل إلى 22%

تتنافس البنوك على تقديم أعلى عائد على الشهادات الادخارية، لجذب العملاء، ونرصد في السطور التالية أعلى 7 شهادات ثلاثية في البنوك المصرية بعائد يصرف شهريًا بعد اجتماع المركزي المصري، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

شهادة البنك التجاري الدولي CIB

- يطلق على الشهادة بريميم والمدة 3 سنوات.

- العائد ثابت طوال المدة.

- العائد 22% سنويًا يصرف شهريًا.

- الحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة بنك تنمية الصادرات

- شهادة المتميزة بلس، ومدتها 3 سنوات.

- العائد ثابت طوال المدة.

- الحد الأدنى للشراء مليون جنيه.

- العائد 21% سنويًا ويصرف شهريًا.

شهادة بنك المشرق

- الشهادة الثلاثية، مدة الـ3 سنوات.

- العائد ثابت طوال المدة.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- العائد 21% سنويًا، يصرف شهريًا.

شهادة البنك الأهلي المصري

- الشهادة البلاتينية الثلاثية أي مدة الـ3 سنوات.

- العائد ثابت طوال المدة.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- العائد 19% سنويًا، يصرف شهريًا.

شهادة بنك التعمير والإسكان

- الشهادة الماسية، مدة الـ3 سنوات.

- العائد ثابت طوال المدة.

- الحد الأدنى للشراء 3 ملايين جنيه.

- العائد 19.75% سنويًا، يصرف شهريًا.

شهادة بنك قناة السويس

- الشهادة الثلاثية المتميزة، مدتها 3 سنوات.

- العائد ثابت طوال المدة.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- العائد 19% سنويًا، يصرف شهريًا.

شهادة البنك الأهلي المتحد

- شهادة بريميم، مدة الـ3 سنوات.

- العائد ثابت طوال المدة.

- الحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.

- العائد 20% سنويًا، يصرف شهريًا.