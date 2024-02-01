«المركزي» يعلن أسعار الفائدة الجديدة اليوم

يستعد البنك المركزي المصري اليوم، لإعلان موقف أسعار الفائدة الجديد، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول في بداية عام 2024، سواء كانت بالإبقاء على سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة أو الزيادة.

المركزي يعلن اليوم أسعار الفائدة

وتحدد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم، خلال اجتماعها.

وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات خلال عام 2024، أولها اليوم الخميس 1 فبراير، والثاني يكون يوم 28 مارس 2024، والثالث 23 مايو 2024، والرابع 18 يوليو 2024، والخامس 5 سبتمبر 2024، والسادس 17 أكتوبر 2024، والسابع 21 نوفمبر 2024، والثامن 26 ديسمبر 2024، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

اجتماع لجنة السياسة النقدية العام الماضي

وفي يوم 21 ديسمبر 2023، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة، وذلك في اجتماعها الأخير في عام 2023، وبالنسبة لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بالترتيب جاء عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75% .