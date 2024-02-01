«المركزي» يرفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة قبل اجتماع «السياسة النقدية»

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على أذون خزانة، قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية، مع طرح أذون بقيمة 132 مليار جنيه، وتكون آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة، اليوم والأحد المقبل.

أسعار الفائدة في العطاء الأخير كانت 27.661%، قبل أن يرفعها في العطاء الحالي إلى 27.689%.

وتكون آجال الطروحات اليوم الخميس، لمدة 6 أشهر وعام، بإجمالي قيمة 70 مليار جنيه، وآجال الـ3 أشهر والـ9 أشهر يوم الأحد المقبل، 4 فبراير الجاري، بإجمالي قيمة 62 مليار جنيه.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، إجمالي قيمة أذون الخزانة اليوم الخميس والأحد المقبل 132 مليار جنيه موزعة كالتالي:

الخميس 1-2-2024

- أذون الخزانة أجل 6 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.

- أذون خزانة أجل العام بقيمة 35 مليار جنيه.

الأحد 4-2-2024

- أذون خزانة أجل 3 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.

- أذون خزانة أجل 9 أشهر بقيمة 27 مليار جنيه.

وبالنسبة للعروض المقدمة من البنوك والشركات، جرى طلب عائد 29.750% للحصول على أذون الخزانة، فيما وافق المركزي المصري على متوسط عائد 27.689%.

يذكر أن أذون الخزانة المصرية تعد أدوات دين قصيرة الأجل، وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي المصري من أجل إدارتها وطرحها وذلك بالنيابة عنها من أجل تغطية الموازنة العامة للدولة مثل الأجور، فيما يجري طرح أذون الخزانة بنظام المزاد مرتين في الأسبوع الخميس والأحد، وتكون عبارة عن عروض مقدمة من قبل الشركات والبنوك، وعروض مقبولة من المركزي.