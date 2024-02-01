ثلوج سانت كاترين تغطي المدينة وإقبال على الرحلات السياحية (صور)

غطت الثلوج على مدار الأيام القليلة الماضية سلسلة من جبال مدينة سانت كاترين، والعديد من الشوارع بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ووصولها إلى الصفر.

وتعد مدينة كاترين الأكثر شهرة في مصر من حيث انتشار الثلوج خلال فصل الشتاء باعتبارها الأكثر انخفاضا في درجات الحرارة، وهو ما تسبب في زيادة الرحلات السياحية لها بحسب ما وصفه سليمان الجبالي أحد العاملين في مجال السياحة في كاترين.

السياح ينتظرون ثلوج سانت كاترين كل عام

وقال باهر محمد مسؤول بإحدى شركات السياحة، إن شهر يناير وفبراير هو أكثر شهور العام إقبالا على مدينة سانت كاترين بسبب تغطية الثلوج للجبال ومنحها طبيعة تجعلها أكثر جمالا.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد الرحلات التي يتم تنظيمها خلال فصل الشتاء بسبب ثلوج سانت كاترين تضاعف، وتضم الرحلات مصريين وأجانب من مختلف الجنسيات سواء عربية أو أوربية، مشيرا إلى أن حالة الطقس لم تكن عائقا في هذه الرحلات طوال فصل الشتاء.

وقال باهر، إن الرحلات تتضمن صعود جبل سانت كاترين، ليلا ثم الاستمتاع بمشاهد شروق الشمس في الساعات الأولي من الصباح بين السحاب، ثم الهبوط لتفقد دير سانت كاترين من الداخل والتوجه بعدها إلى إحدى مدن جنوب سيناء سواء شرم الشيخ أو دهب ونويبع.

أهالي كاترين: ننتظر الثلوج كل عام

وقال سليمان الجبالي، أحد أهالي مدينة كاترين، إن سكان المدينة والعاملين في مجال السياحة بالمدينة، ينتظرون فصل الشتاء من عام لآخر خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وتكون الثلوج.

وأضاف الجبالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جبال كاترين هي رمز للسلام والمحبة باعتبارها ملتقى الأديان السماوية، فهي المكان المقدس الذي تجلى فيه الله عز وجل كما تضم كنيسة من أقدم كنائس مصر ومسجد يقبل عليه الآلاف.

وقال إن سلسلة الجبال، تتمتع بتنوعها واختلاف ألوانها إلى جانب ارتفاعها الشاهق، والذي يساعد على التقاط العديد من الصور الطبيعية ليلا ونهارا مع حركة النجوم.