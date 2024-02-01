الثلوج تكسو قمم جبال سانت كاترين بالأبيض ودرجة الحرارة الصغرى صفر

تزينت قمم الجبال بثلوج سانت كاترين، إذ تشهد قمم جبال سانت كاترين وجبل موسى تكون الثلوج، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 9 درجات والصغرى صفر درجة مئوية فقط، إذ تقع مدينة سانت كاترين على هضبة يبلغ ارتفاعها نحو 1600 متر فوق سطح البحر، على بعد 300 كيلو متر من قناة السويس، وفي قلب محافظة جنوب سيناء.

ويحيط بمدينة سانت كاترين، مجموعة من الجبال وهي أعلى جبال في مصر مثل جبل موسى، وكاترين والصفصافة، فيما تتميز بطقس شديد البرودة خلال الشتاء والذي يضفي عليها جمالًا وبهجة بتكون ثلوج سانت كاترين التي تغطي قمم الجبال، وأرض المدينة بها.

متى ينزل الثلج في سانت كاترين؟

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّه ينزل الثلج في سانت كاترين أثناء ذروة فصل الشتاء وتحديدًا من نهاية شهر يناير وحتى شهر فبراير، إذ تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة، فضلًا عن قدوم المنخفض الجوي القبرصي، والذي يتسبب في تساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، بينما يزداد سقوط الثلج بسبب ظاهرة النينو.

كم تبعد سانت كاترين عن القاهرة؟

ووفقًا للبوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء، فإنّ سانت كاترين تبعد عن القاهرة بمسافة تبلغ نحو 4 آلاف و806 كيلو مترًا، فيما تستغرق الرحلة بينها وبينها القاهرة نحو 6 ساعات.

ما سبب تسمية سانت كاترين بهذا الاسم؟

وفيما يخص سبب تسمية سانت كاترين بهذا الاسم، فإنّه تم تسميته تخليدًا للقديسة كاترين من الإسكندرية، وهي إحدى أهم القديسات في الغرب، إذ عُرفت بدورها الكبير في انتشار المسيحية، حتى دفعت حياتها ثمنًا لذلك، كما إنّه يوجد دير في المنطقة باسمها وهو دير سانت كاترين.

وبحسب الكنيسة، فإنّ رهبان الدير قد عثروا على جسد القديسة كاترين أعلى الجبل، وذلك بعدما تم إعدامها في الإسكندرية واختفاء جسدها فجأة، بينما نقلت الملائكة جسدها إلى أعلى قمة الجبل.

ماذا يوجد في سانت كاترين؟

ويوجد في سانت كاترين الكثير من المناطق التاريخية، والطبيعية، والدينية، أبرزها جبل موسى، ودير سانت كاترين، ومقام النبي هارون، وغيرها من الآثار الدينية، كما إنّها تعد أكبر محمية طبيعية في مصر من حيث المساحة.

هل جبل طور سيناء هو جبل سانت كاترين؟

وجبل طور سيناء هو جبل سانت كاترين أو جبل القديسة كاترينا، وهو أحد أعلى جبال سيناء إذ يبلغ ارتفاعه قرابة 2629 مترًا فوق سطح البحر، ويشهد تساقط الثلوج على الجبل في فصل الشتاء مثل باقي جبال جنوب سيناء، وهو أحد المعالم السياحية الهامة التي يقصدها السياحة لمشاهدة الشروق والغروب، إلى جانب خليج السويس، وخليج العقبة من فوقه.