«الأرصاد»: انخفاض الحرارة عن 10 درجات في 11 منطقة.. سانت كاترين الأكثر برودة

أعلنت غرف عمليات المحافظات، انخفاض درجات الحرارة اليوم الأحد، وحالة الطقس خلال الساعات المقبلة على أن تشهد 11 منطقة انخفاض درجة الحرارة بها عن 10 درجات مئوية، فيما تضم قائمة المدن الأكثر برودة 3 مدن، بالإضافة إلى وجود تأثير لبعض الظواهر الجوية خلال الساعات المٌقبلة مثل الرياح وسقوط الأمطار.

المدن والمحافظات الأكثر برودة الأحد

كشف بيان غرف عمليات المحافظات على مستوى الجمهورية، إن طقس الأحد يشهد انخفاضا في درجات الحرارة وتضرب البرودة الشديدة محافظات جنوب البلاد، فيما يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر باقي الأنحاء، بينما المحافظات والمدن الأكثر برودة، كالآتي :-

سانت كاترين: العظمى 21 والصغرى 2 مئوية.

نخل: العظمى 26 والصغرى 3 درجات .

سيوة: الحرارة العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

المحافظات والمدن التي تنخفض بها الحرارة عن 10 درجات مئوية

فيما أشارات بيانات غرف عمليات المحافظات أن المدن والمحافظات التي تقل الحرارة بها عن 10 درجات كالاتي:

- المنيا: الحرارة العظمى 24 والصغرى 7 درجات مئوية

- الفيوم : العظمى 25 والصغرى 8 درجات.

- رفح : العظمى 25 والصغري 9 درجات.

- بني سويف: العظمى 24 والصغرى 8 درجات

- العريش: العظمى 26 والصغرى 9 درجات

-أسيوط: العظمى 25 والصغرى 9 درجات.

- سوهاج: العظمى 26 والصغرى 9 درجات.

الوادي الجديد: العظمى 26 والصغرى 7 درجات