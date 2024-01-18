15 مدينة مصرية تسجل أقل من 10 درجات اليوم.. سانت كاترين 3 مئوية

يسود مدن ومحافظات الجمهورية اليوم انخفاض في درجات الحرارة العظمى والصغرى، وفقاً لبيانات غرف عمليات المحافظات.

المدن الأكثر برودة غدا الخميس

وبحسب بيانات غرف عمليات محافظات الجمهورية، وأجهزة الرصد الداخلية، فإن قائمة المدن الأكثر برودة اليوم الخميس، الموافق 17 يناير، كما يلي:

- سانت كاترين.. العظمى 18 درجة، والصغرى 3 درجات.

- نخل.. العظمى 18 درجة، والصغرى 3 درجات.

- سيوة.. العظمى 19 درجة، والصغرى 5 درجات.

وكشفت غرف عمليات المحافظات خلال بياناتها أنه خلال طقس الخميس توجد مدن ومحافظات تقل درجة الحرارة بها عن 10 درجات وهي كالتالي:-

ـ قنا: العظمي 25 والصغرى 9 درجات

- أسيوط: درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.

- الودادي الجديد: الحرارة العظمي 22 والصغرى 5 درجات مئوية

- الفيوم : الحرارة العظمى 22درجة والصغرى 7 درجات مئوية.

- سوهاج: العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات .

- المنيا: العظمى 22 درجة والصغرى 6 درجات مئوية.

- بني سويف: العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات مئوية .

- السلوم: العظمي 21 والصغرى 9 درجات مئوية

- رفح: العظمي 19 والصغرى 9 درجات مئوية

- العريش: العظمي 20 والصغرى 9 درجات

- أبو سمبل: العظمي 23 والصغرى 9 درجات

- الأقصر: العظمي 25 والصغرى 9 درجات