52 مليون جنيه لرصف شوارع مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية خلال يناير وفبراير

أنهت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية خلال الأيام الماضية، أعمال رصف عدد من الطرق بنطاق مركز ومدينة فايد ومدينة الإسماعيلية، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024.

وقال المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق في الإسماعيلية، إن المديرية استكملت أعمال التطوير والرصف التي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بمشروع تطوير عدد من المحاور المرورية بمدينة فايد ومدينة الإسماعيلية.

رصف طريق فايد

وقال «الشيمي»، خلال اجتماعه مع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه تم إنهاء فرد الطبقة الأسفلتية بالشارع الجديد بمدينة فايد، الذي تم إنشائه ورصفه وتحويله من مدق لشارع بعرض 9 أمتار، أسفلت، من أمام إدارة مرور فايد ليربط طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، بطريق السكة الحديد الإسماعيلية السويس الموازي لترعة السويس.

خطة تطوير الشوارع الداخلية ومنطقة المصالح الحكومية بفايد

وأضاف «الشيمي»، أن أعمال تطوير مركز فايد، تأتي ضمن خطة تطوير الشوارع الداخلية ومنطقة المصالح الحكومية بفايد وتنتهي الأعمال بالشارع خلال يومين، بتكلفة نحو 20 مليون جنيه.

رصف طريق مجمع المدارس

وأنهت مديرية الطرق والنقل أعمال الطبقات الأسفلتية بشارع مجمع المدارس الخاصة بنطاق حي ثالث بمدينة الإسماعيلية، للربط بين شارع الرقابة الإدارية بشارع عطية أحمد عطية أمام نادي الكهرباء.

وقال «الشيمي» إن أعمال الرصف ضمن أعمال رصف وتطوير المرحلة الخامسة والثالثة تمليك بحي ثالث، التي تبلغ التكلفة الإجمالية لها نحو 32 مليون جنيه.