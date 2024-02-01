هناك عدة علامات تظهر على جسم الإنسان، وقد يتجاهلها الكثيرون، إلا أنها تنذر عن أمراض خطيرة، وجب التعامل معها سريعًا، والعمل على استشارة الطبيب فور ظهورها، تجنبًا لحدوث مضاعفات، التي تؤثر سلبًا على صحة الجسم، ويظهر ذلك في عدد من التغيرات تطرأ على الجسم.

قدم موقع «مايو كلينك» بعض العلامات والأعراض، التي وجب عدم تجاهلها على الإطلاق، لأن ذلك يساعد سريعًا، في الكشف عن الأمراض، التي تلحق بجسم الإنسان، وتكون هذه العلامات إشارة على الإصابة بها، والتي يمكن استعراضها في التقرير التالي..

3 علامات تنذرك بالخطر.. اذهب للطبيب فورا عند الشعور بها

فقدان الوزن غير المفهوم

أوقات عدة يلاحظ الفرد انخفاضا ملوحظًا في وزنه، دون أن يعمل على إنقاصه بنفسه، ليشير ذلك إلى وجود مشكلة صحية، لأن الانخفاض غير المبرر في الوزن، ربما يكون ناتجًا عن عدة حالات، تتعلق بعدة أمراض هي على النحو التالي:

- زيادة نشاط الغدة الدرقية.

- الإصابة بالسكري.

- مرض الكبد أو السرطان.

- الاضطرابات التي تؤثر على الجسم والتي تعرف عادة بـ«اضطرابات سوء الامتصاص».

فوجب عليك في حال فقدانك أكثر من 5% من وزنك، في فترة زمنية تتراوح ما بين الـ6 أشهر كحد أدنى وصولًا إلى 12 شهرا، لذا وجب عليك في تلك الحالة، العمل على استشارة الطبيب على الفور، لذا وجب عليك التحدث له في أسرع وقت ممكن.

ضيق النفس

ضيق النفس من الأمور التي يعاني منها البعض، والتي قد تشير في بعض الأحيان إلى داء الانسداد الرئوي المزمن، والذي يعرف عادة بـ«التهاب القصبات الرئوية» أو «الربو»، أو وجود جلطة دموية في الرئة، وربما يحدث ضيق التنفس نتيجة وجود مشكلات في القلب أو الرئتين، وقد يكون مصاحبًا في الكثير من الأحيان، لنوبة هلع التي تحدث بشكل مفاجئ نتيجة لحالة من القلق الشديد، التي ينتج عنها بعض ردود الفعل غير المبررة دون وجود سبب واضح لها، لذا وجب في حال الشعور بضيق التنفس العمل على زيارة الطبيب فورًا لمعرفة السبب الرئيسي لحدوثها.

وقد وجَّه مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن علاج ضيق التنفس يتطلب بعض الأمور التي وجب اتباعها ويمكن عرضها فيما يلي:

- المتابعة الدورية مع الطبيب المعالج لمعرفة السبب الرئيسي لضيق التنفس.

- العمل على تجنب مثيرات الحساسية قدر الإمكان والمتمثلة في الأتربة والعطور والأدخنة أيضًا.

- ضرورة غسل الأنف والعين وأيضا الوجه.

- التقليل قدر الإمكان من تدخين السجائر والشيشة.

الإحساس بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام

يشعر بعض الأشخاص بالشبع، بعد تناولهم كمية قليلة من الطعام، فإذا كنت تشعر بالشبع مبكرًا، فوجب عليك في تلك الحالة العمل على استشارة طبيبك فورًا، ليعمل على فحص حالتك جيدًا، وتشخيص المرض الذي تعاني منه، فوفقًا لموقع «مايو كلينك»، أن الأمر ربما يتعلق بإصابتك بارتجاع المريء والقرح الهضمية.

ربما يشير الشعور بالشبع المبكر في بعض الأحيان، إلى أن المشكلة ربما تتعلق بالإصابة بمرض أكثر خطورة وهو سرطان المعدة، لذا وجب عليك في تلك الحالة العمل على استشارة الطبيب سريعًا، لمعرفة المرض الذي تعاني منه والعمل على علاجه سريعًا.