مدير الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الوطن»: أهالي شمال غزة يعانون مجاعة حقيقية

قال الدكتور بشار مراد، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قطاع غزة تعرض للتدمير بالكامل، من مستشفيات وبنية تحتية ومدارس وجامعات، كما تُقطع الكهرباء للشهر الرابع على التوالي، والمياه أيضًا، مشيرًا إلى استمرار إغلاق المعابر الحدودية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى منع الصيد في البحر المتوسط.

«مراد»: شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية

وأكد مدير الهلال الأحمر الفلسطيني إن شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية وارتفاع في الأسعار، حيث وصل كيلو البصل إلى 12 دولارًا، والـ30 بيضة إلى 25 دولارًا، مشيراً إلى أن كثيراً من الفلسطينيين في شمال غزة يأكلون طعام الحيوانات، لعدم توافر المواد الغذائية.

وأضاف «بشار»: «الأطفال يواجهون ظروفاً شديدة القسوة داخل الخيام، ودرجة الحرارة متدنية جدًا، ولا توجد لديهم أي ملابس شتوية».

استشهاد مواطنين بسبب انخفاض درجات الحرارة

وبحسب مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد استشهد عدد من المواطنين، خاصةً من الأطفال وكبار السن، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وقال في هذا الصدد: «الأمراض منتشرة بين النازحين، وبالأخص الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة، وتزايدت نسبة الإصابة بالنزلات المعوية بأضعاف المعدل الطبيعي».

وأكد الدكتور بشار مراد أنه كان يعيش في شمال قطاع غزة، والآن هو نازح في مدينة رفح جنوبي القطاع، ويسكن في منزل على الأرض بدون أي أثاث، واعتبر أن حاله يُعد أفضل بكثير من الآخرين من أهالي القطاع، الذي يتعرض لعدوان غاشم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.