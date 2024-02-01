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«الهلال الأحمر» بالعريش: تنظيم المساعدات جارٍ على مدار الساعة

كتب:

حسين إبراهيم
10:14 م | الخميس 01 فبراير 2024
الهلال الأحمر بالعريش

الهلال الأحمر بالعريش

يبدأ المتطوعون بالهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، العمل على تنظيم وترتيب المساعدات، وتجهيزها لنقلها إلى معبر رفح ومنه إلى قطاع غزة، منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء لـ«الوطن»، إنه يجري العمل طوال الوقت من خلال المتطوعين، شباب وشابات، لترتيب المساعدات التي يتم استلامها على ثلاثة محاور، استعدادا لنقلها إلى معبر رفح البري، ومنه إلى قطاع غزة.

وأضاف رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أنه يجري فرز المساعدات أولا، ووضع جميع الأصناف، في مكان واحد، والعمل على ترتيبها وتنظيمها، وحصرها، والتواصل مع المسؤولين بالمحافظة، والجانب الفلسطيني، سواء الهلال الأحمر أو وزارة الصحة الفلسطينية، للنظر في الاحتياجات الملحة والأولويات في عملية الشحن المباشر السريع.

وذكر الهلال الأحمر المصري في بيان سابق له، أنه يجري حمل المساعدات على باكيتات خشبية في عدة مخازن مؤمنة من الأمطار والرياح، وذلك لسهولة حملها على الشاحنات التي بدورها تحملها الى معبر رفح في حراسات لضمان الوصول، وعدم التعطيل في الطريق.

الشاحنات أمام الصالة المغطاة بوسط المدينة

وأضاف الهلال الأحمر أن مخازن الشركة منتشرة في جميع المناطق بمدينة العريش، علاوة على تخصيص طريق الصالة المغطاة لوقوف الشاحنات الكبيرة المستعدة للمغادرة بأتجاه معبر رفح البري.

وأوضح أن عملية النقل والشحن تتم أوقات النهار والليل، من خلال عمال الهلال المتطوعين، بحسب عملية التبادل فيما بينهم على مدار اليوم.

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بقلم حسين إبراهيم