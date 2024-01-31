دول العالم تواجه «قنبلة جوية»: ماذا سببت العاصفة إنجون في بريطانيا؟

مشاهد صادمة حول العالم بسبب تأثير الطقس القارس في البرودة بينها بريطانيا التي تعرضت للعاصفة إنجون وسببت تأثيرات مدوية في شمال المحيط الأطلسي، وعلى إثرها تم إلغاء حركة القطارات مع هبوب رياح تبلغ سرعتها 100 ميل في الساعة، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

خبراء الأرصاد يصفون ما يحدث بـ«قنبلة جوية»

وأصبحت العاصفة، التي أطلق عليها المعهد النرويجي للأرصاد الجوية «قنبلة جوية»هذا الصباح حيث انخفض ضغطها المركزي بما يصل إلى 50 مليبار على مدار 24 ساعة، في الوقت الذي يفترض أن يكون المعيار لمثل هذا الحدث هو 24 مليبار، مما يعني أن نظام الضغط المنخفض كان يتعمق بسرعة كبيرة بمعدل ضعفي المعدل المطلوب.

وبحسب الصحيفة البريطانية، جلبت العاصفة رياحًا تبلغ سرعتها 106 ميلاً في الساعة إلى جبل أوناتش مور في اسكتلندا، بالإضافة إلى 70 ميلاً في الساعة في جنوب يويست، و60 ميلاً في الساعة في ستورنواي و46 ميلاً في الساعة في إدنبرة .

تحذيرات من الرياح

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، تحذيرات من الرياح الصفراء تغطي أجزاء من شمال إنجلترا وكل اسكتلندا وقسمًا من أيرلندا الشمالية من الساعة 5 صباحًا حتى 7 مساءً اليوم، محذرا الخبراء من إصابات وخطر على الحياة من الهواء المتطاير و الأمواج بجانب التواجد بالواجهات البحرية والطرق الساحلية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية أيضًا إن بعض الطرق والجسور قد تغلق، ومن المتوقع أن تهب رياح جنوبية غربية قوية، وعلى شمال غرب اسكتلندا، ستترافق هذه الأجواء العاصفة مع هطول أمطار غزيرة لفترة، كما ستهطل الأمطار والرياح عندما تتحرك جبهة باردة نشطة باتجاه الجنوب، مما ينتج عنه «خط الحمل الحراري» - وهو عبارة عن نطاق ضيق من الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة القوية.

وبلغت أعلى درجة حرارة في بريطانيا أمس 10.6 درجة مئوية بسواناج في دورست، بينما كانت أدنى درجة حرارة -8.8 درجة مئوية في كل من برايمار في أبردينشاير وجسر تولوش في المرتفعات.