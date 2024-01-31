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معرض القاهرة الدولي للكتاب

قرار أمريكي تاريخي مرتقب.. هل تعترف واشنطن بالدولة الفلسطينية؟

كتب:

محمد عبدالعزيز
07:49 م | الأربعاء 31 يناير 2024
الحرب على غزة

الحرب على غزة

طلب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن الاعتراف الأمريكي والدولي المحتمل بالدولة الفلسطينية بعد الحرب المستمرة على قطاع غزة، حسبما قال مسؤولان أمريكيان مطلعان لموقع «أكسيوس» الأمريكي.

وتشير خيارات احتمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة إلى تحول كبير في التفكير داخل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وهو ما وصف بـ«الأمر الحساس» للغاية على المستويين الدولي والمحلي، بحسب المسؤولين.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية ينبغي أن يكون الخطوة الأولى

وأكد مسؤول أمريكي كبير أن الجهود المبذولة لإيجاد طريقة دبلوماسية للخروج من الحرب في غزة فتحت الباب أمام إعادة التفكير في الكثير من السياسات الأمريكية القديمة، وأضاف أن البعض داخل إدارة «بايدن» يعتقدون الآن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ينبغي أن يكون الخطوة الأولى في المفاوضات لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بدلاً من الخطوة الأخيرة.

خيارات للتحرك الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية

وأوضح «أكسيوس» أن هناك عدة خيارات للتحرك الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية، منها:

- الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين؛ «أي إسرائيل وأمريكا».

- عدم استخدام حق النقض «الفيتو» لمنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

- تشجيع الدول الأخرى على الاعتراف بفلسطين.

«بلينكن» يفكر في فلسطين منزوعة السلاح

كما طلب أنتوني بلينكن أيضًا من وزارة الخارجية الأمريكية مراجعة الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.

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