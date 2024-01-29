خروج ملك بريطانيا وزوجة ابنه من المستشفى في يوم واحد

خرجت أميرة ويلز، والملك تشارلز الثالث من عيادة خاصة في لندن اليوم بعد الإجراءات، وخرجت الأميرة من المستشفى بعد نحو أسبوعين من خضوعها لعملية جراحية في البطن، فيما خضع الملك «لإجراء تصحيحي» لتضخم البروستاتا، وجرى نقله إلى المستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بيان رسمي من القصر

وقال قصر باكنجهام في بيان بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «خرج الملك بعد ظهر اليوم من المستشفى، بعد العلاج الطبي المخطط له، وأعاد جدولة ارتباطاته العامة المقبلة للسماح بفترة نقاهة خاصة، ويود الملك أن يشكر الفريق الطبي وجميع المشاركين في دعم زيارته للمستشفى، ويعرب عن امتنانه لجميع الرسائل الطيبة التي تلقاها في الأيام الأخيرة».

خروج الملك وزوجة ابنه في وقت واحد

وخرج الملك البريطاني البالغ من العمر 75 عاما، في وقت سابق من اليوم الاثنين من نفس المستشفى الخاص، عيادة لندن، ستأخذ زوجة الأمير ويليام، ملك بريطانيا المستقبلي، البالغة من العمر 42 عامًا، فترة طويلة من الراحة، ما يؤدي إلى تعليق جدول أعمالها المزدحم عادةً بالارتباطات العامة والخاصة.

تعليق القصر

وقال قصر كنسينجتون في بيان له: «عادت أميرة ويلز إلى منزلها في وندسور لمواصلة تعافيها من الجراحة، ويود الأمير والأميرة أن يتقدما بالشكر الجزيل للفريق بأكمله في مستشفى لندن، وخاصة طاقم التمريض المتفاني، على الرعاية التي قدموها، ولا تزال عائلة ويلز تشعر بالامتنان للتمنيات الطيبة التي تلقتها من جميع أنحاء العالم».

علاج سابق

ودخلت كيت إلى المستشفى في 17 يناير لإجراء عملية جراحية غير محددة، وقال القصر حينها إنها قد تتعافى بنهاية مارس المقبل، وقال القصر حينها إن ويليام سيتراجع أيضًا عن بعض ارتباطاته وسيقوم بإلغاء الرحلات الخارجية المقبلة للتركيز على أطفال الزوجين الثلاثة الصغار.