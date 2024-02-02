أمطار مطروح.. طوق نجاة وحياة لأهالي القرى والنجوع ومصدر «الثمرة الكنز»

بينما تتسبب الأمطار - في بعض الأحيان - في تعطيل حركة المرور بالمدن، إلا أنها تعد «طوق نجاة وحياة» للعديد من القرى والنجوع المنتشره في الصحراء الغربية التابعة لمحافظة مطروح.

الأمطار خير وبركة في مطروح

وتمثل هذه الأمطار لأهالي هذه القرى والنجوع بمطروح، حياة كاملة، إذ يعتمدون عليها في الشراب والزراعة، وبالتالي الحصول على أطعمة عديدة.

شهدت محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غربا سقوط أمطارا غزيرة خلال الساعات الأخيرة في ظل حالة الطقس غير المستقر والذي يضرب المناطق الساحلية.

5 معلومات عن استفادة أهالي مطروح من مياه الأمطار

«مياه الأمطار رزق من المولى عز وجل ننتظره في مطروح من العام للعام خلال موسم الشتاء» حسب الحاج عبدالقادر سنوسي من عواقل قبيلة القناشات بمطروح لـ«الوطن»، مضيفا: «نستفيد منها في القرى والتجمعات الصحراوية والنجوع المنتشرة في ربوع الصحراء الغربية، في أمور كثيرة».

وعدّد الحاج سنوسي هذه الأمور كالتالي:

- تجميع مياه الأمطار وتخزينها في آبار نشو للاستفادة منها على مدار العام.

- الاستفادة من مياه الأمطار في الشرب وطهي الأطعمة في الحياة اليومية لقبائل مطروح.

- سقيا المواشي من الأغنام والماعز والإبل.

- الاعتماد على مياه الأمطار في زراعة الشعير والقمح في الأراضي الصحراوية شرق وغرب مطروح، وكذلك جناين التين والزيتون والمحاصيل الصيفية من خلال الآبار، فضلا عن نمو المراعي الطبيعية التي تعد الأمن الغذائى للماشية في صحراء مطروح.

- نمو فطر الترفاس أو ما يطلق عليه في بعض المناطق فطر الفقع أو «الكمأة» الثمرة الكنز في المحافظة، الذي يسجل سعره في أسواق «براني والنجيلة ومرسى مطروح» نحو 1500 جنيه للكيلو الواحد، وينبت طبيعياً ويُحصد في شهر مارس.