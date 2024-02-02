دعاء لأبي المتوفى يوم الجمعة.. ردده لتنزل عليه الرحمات والمغفرة

يعد الدعاء يوم الجمعة من أفضل الأشياء التي يقوم بها المسلم لأن بها ساعة الإجابة مثلما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه النبوية الشريفة، كما أن أفضل ما يقدمه المسلم لأهله إذا كانوا أحياء أو أموات بأن يدعو الله لهم في كل ساعة من ساعات يوم الجمعة، الأمر الذي يجعل الكثيرين يتساءلون عن دعاء لأبي المتوفى يوم الجمعة.

دعاء لأبي المتوفى يوم الجمعة

وحول دعاء لأبي المتوفى يوم الجمعة، قال الشيخ محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، إن الدعاء يوم الجمعة به ساعة مستجابة ولذلك يجب على جميع المسلمين أن يتضرعوا إلى ربهم من خلال ترديد الأدعية لأنفسهم، ويجب عليهم ألا ينسوا الأموات من دعائهم في تلك الليلة المباركة، وذلك لقول النبي: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل».

وبخصوص دعاء لأبي المتوفى يوم الجمعة، أوضح مهنا في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك العديد من الأدعية التي يجوز الدعاء بها ومنها.

اللهم اغفر له واعف عنه وتجاوز عن خطاياه، وزده من إحسانك وعظيم غفرانك وعفوك يا ربّ العالمين.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم.

اللهمّ ارحمه واغفر له، واحشره يوم البعث مع الصّالحين والصّدّيقين والشّهداء، اللهمّ أدخله الجنّة دون حسابٍ أو سابقة عذاب، اللهمّ لا تؤاخذه بما كسب في دنياه واغفر له كما غفرت لكثيرٍ من عبادك الضّعفاء، آمين، والحمد لله ربّ العالمين.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

أدعية للمتوفي يوم الجمعة

واستكمالا لدعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة، فإنه يجوز للمسلم أن يردد:

اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحم والدي يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيه.

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا.

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

اللهم أثلج صدر أهله وذويه واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

اللهم في هذا اليوم المبارك أسألك أن ترحم أبي برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنر عليه قبره ووسع له مدخله، واجعله من المستبشرين الضاحكين، اللهم أنزل عليه رحمة تغنه بها عن رحمة من سواك