أفضل دعاء لأبي المتوفي في عيد الأضحى.. اللهم ارحمه برحمتك

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتذكر المسلمون الأحبة، وخاصة الدعاء للآباء المتوفين ويدعون لهم بالرحمة والمغفرة، وخاصة مع اقتراب موعد يوم عرفة والذي يفصلنا عنه 14 يوما فقط، ولذلك يتساءل الكثيرون عن أفضل دعاء لأبي المتوفي في عيد الأضحى.

دعاء لأبي المتوفي في عيد الأضحى

وحول أفضل دعاء لأبي المتوفي في عيد الأضحى، تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الأدعية للمتوفيين ومنها:

- اللهم في يوم العيد أذقه الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.. اللهم اجعل له كنوزًا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والإكرام.

- اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

- اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.. في يوم عيد الأضحى المبارك اللهم ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم ابعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون.

أدعية للمتوفي

- ومن بين دعاء لأبي المتوفي في عيد الأضحى، اللهم اجعل له كنوزًا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والإكرام.

- اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.

- اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهمّ اجز الموتى عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.