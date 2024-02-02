دعاء الميت يوم الجمعة.. تنزل عليه المغفرة والرحمات

قال الشيخ عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن دعاء الميت يوم الجمعة من أفضل الأوقات التي يجب على المسلم ترديدها، لأن النبي قال عن يوم الجمعة: «خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه».

دعاء الميت يوم الجمعة

وحول دعاء الميت يوم الجمعة، فأوضح هندي في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجوز للمسلم ترديد عدد من الأدعية للمتوفي ومنها:

- اللهم احفظه تحت الأرض واستره يوم العرض ولا تخزيه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون.

- اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه.

- اللهم اسكن فقيدي أعلى الجنات بجوار حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم.

أدعية يوم الجمعة للميت

واستكمالا للحديث عن دعاء الميت يوم الجمعة، فغنه يجوز للمسلم أن يردد:

- اللهم اجعل فقيدي في بطن القبر مطمئنا وعند قيام الأشهاد آمنا وبجوار رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقا.

- اللهم أجعله مع أصحاب اليمين واجعل تحيته سلام لك من أصحاب اليمين.

- اللهم آمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسه آمنة مطمئنة.