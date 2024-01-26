دعاء للمتوفى في يوم الجمعة.. ينير قبره ويثقل ميزانه

يحرص الكثير من المسلمين على الدعاء للمتوفين في يوم الجمعة، وذلك لأن الدعاء هو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الأحباء بعد الموت، فالدعاء يعبر عن الحب والاشتياق، ويبعث الأمل في قلوب ذوي المتوفى.

وقد وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تحث على الدعاء للمتوفين في يوم الجمعة بحسب ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في أحد فتواها عبر موقعها الرسمي، أن الدعاء للميت من خير الأعمال التي يمكن أن يقوم بها العبد لمن يحب من المتوفين، حيث أن الدعاء من شأنه أن يزيد المتوفى درجة، بالتالي عليه أن يكثر من الدعاء لموتاه.

ولفتت دار الإفتاء لعدد من الأدعية التي تأتي ضمن دعاء للمتوفى في يوم الجمعة يستحب أن يرددها العبد، ومنها:

- اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا.

- اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

دعاء للمتوفى في يوم الجمعة المستحب

دعاء للمتوفى في يوم الجمعة لم يرد لها صيغة محددة على العبد أن يرددها، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يستعين بها العبد حين يبدأ في الدعاء لمتواه، وعليه أن يدعوا لهم بكل خير يأتي في باله، دون أن يلتزم بصيغة محددة.

وأشارت إلى أنه عند البدء في ترديد دعاء للمتوفى في يوم الجمعة يستحب أن يتناول الأدعية التي وردت في القرآن الكريم، لما لها من أثر إيجابي، وأشارت إلى وجود بعض الأدعية المستحبة، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال:

- اللهم أثلج صدر أهله وذويه واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

- اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.