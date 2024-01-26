دعاء يوم الجمعة في شهر رجب.. «الإفتاء» توضح الصيغ المستحبة

دعاء يوم الجمعة في شهر رجب واحد من الأدعية التي يحرص عليها العديد من المواطنين، نظرا لأن يوم الجمعة يسعى العباد لاغتنام فضله من خلال الدعاء وغيره من العبادات، فضلا عن أن شهر رجب من الأشهر الحرم وفيها الكثير من الخير والبركات.

دعاء يوم الجمعة في شهر رجب

دعاء يوم الجمعة في شهر رجب هو واحد من الأدعية التي سبق وتناولتها دار الإفتاء المصرية في العديد من الفتاوى عبر موقعها الرسمي، وأكدت الإفتاء أن الدعاء في هذا اليوم المبارك هو واحد من الأفعال المستحبة، فعلى العبد الإكثار من الدعاء خلال هذا اليوم وذكر الله سبحانه وتعالى، وأشارت إلى بعض الأدعية المستحبة في هذا اليوم ومنها:

- اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

- اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

وفي حديثها عن دعاء يوم الجمعة في شهر رجب، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه على كل العباد الحرص على استغلال هذا اليوم على قدر المستطاع، لما فيه من خير وبركة، وتعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من خير العبادات في يوم الجمعة، فعلى العباد الإكثار من الصلاة عليه خلال هذا اليوم.

دعاء في يوم الجمعة

أوضحت الإفتاء المصرية أن دعاء يوم الجمعة في شهر رجب، لم يرد له صيغة معينة حتى يقوم العبد باستعمالها، فيمكن للعباد ترديد ما يحلوا لهم من الأدعية، وعليهم أن يدعوا لأنفسهم ولمن يحبون بخير الدنيا والآخرة، كما أن هناك بعض الصيغ والكلمات المستحب على العبد استعمالها، ولفتت لبعص الأدعية التي تأتي ضمن دعاء يوم الجمعة في شهر رجب يستحب ترديدها قبل الصلاة ومنها:

- الحمد لله الذى لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

- اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

وأشارت إلى أن دعاء يوم الجمعة في يوم الجمعة المستحب له أكثر من صيغة، ويفضل أن يحرص العبد على ترديدها في هذا اليوم المبارك، ومن ضمن هذه الأدعية التي أشارت لها الإفتاء:

- اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

- اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.