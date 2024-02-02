هل تتساقط أمطار رعدية وثلوج على المحافظات الساعات المقبلة؟

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، في بعض المحافظات سقوط أمطار غزيرة، رعدية أحيانا مع توقعات بسقوط الثلوج على مدينة سانت كاترين، وذلك طبقاً لما أعلنته غرف العمليات المركزية في المحافظات، مع انخفاض في درجات الحرارة إذ سجلت محافظة الوادي الجديد 4 درجات مئوية للصغرى، كما يشهد البحر المتوسط اضطرابا في حركة الملاحة إذ ترتفع الأمواج لتصل إلى 2.5 متر، وسرعة الرياح إلى 60 كيلو متر في الساعة.

ورفعت 13 محافظة، هي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية» حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيء، مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة وثلوج.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتمتد فرص سقوط الأمطار اليوم إلى القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة» وتكون خفيفة إلى متوسطة، على أن تمتد إلى محافظات شمال الصعيد ومدن القناة، وتصل نسبة سقوط الأمطار إلى 40% على مدار اليوم مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

هل تتساقط الثلوج على المحافظات اليوم؟

وتشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار في المحافظات خلال الأيام القادمة، وذلك حتى يوم الاثنين 5 فبراير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أن تنعدم يوم الثلاثاء 6 فبراير والأربعاء 7 فبراير.