الباقيات الصالحات كنوز خالدة في جنة الخلد.. اعرفها واحرص على الفوز بها

الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة التي تبقى مع الإنسان بعد موته، وتُنْفَعُهُ في الآخرة، وهي تُقابِلُ زينة الحياة الدنيا، التي تزولُ بفنائها، ولا تبقى مع الإنسان بعد موته، ولها العديد من الأمثال التي تبقى للإنسان وتنفعه في أخرته.

أمثلةٌ على الباقيات الصالحات

من الأعمال التي تصنف على أنها الباقيات الصالحات، الصلوات الخمس فهي عمود الدين، وأول ما يُحاسَبُ عليه العبد، ذكر الله تعالى: من التسبيح، والتحميد، والتكبير، والاستغفار، الصيام: في شهر رمضان، أو في غيره من الأيام، والزكاة: وهي حقٌّ واجبٌ في مال المسلم للفقراء والمساكين، الحج: لمن استطاع إليه سبيلاً، الصدقة: بجميع أنواعها، من مالٍ أو طعامٍ أو علمٍ أو غيرها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: واجبٌ على كلِّ مسلمٍ، وتعليم العلم النافع: ونشره بين الناس، أما الأعمال الصالحة الأخرى فمنها إطعام الطعام، وسقي الماء، وإغاثة الملهوف، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وغيرها.

أهمية الباقيات الصالحات

تعود الباقيات الصالحات على المسلم بالنفع ومنها أنها سببا في رضا الله تعالى ورحمتهُ وجنّتَهُ، وتنفعُ الإنسانَ بعد موته وتُشفعُ لهُ عند الله تعالى، وتُخلّدُ ذكرَ الإنسانِ: وتُبقيهُ حيًّا في قلوبِ الناسِ، تُسعدُ الإنسانَ في الدنيا والآخرة: وتُريحُ نفسَهُ وتُطمئنُ قلبهُ.

كيف نحرصُ على الباقيات الصالحات؟

يمكننا الحرص على الباقيات الصالحات من خلال الإكثارُ من الأعمالِ الصالحةِ في كلِّ وقتٍ وحينٍ، الإخلاصُ لله تعالى في جميعِ الأعمالِ، الاستمرارُ على الأعمالِ الصالحةِ وعدمُ المللِ أو اليأسِ، الدعاءُ الله تعالى أن يرزقَنا الباقياتِ الصالحاتِ، والباقياتُ الصالحاتُ بشكل عام هي كنوزٌ خالدةٌ في جنةِ الخلدِ، نسعى جميعًا للظفرِ بها، ونيلِ رضا الله تعالى، والفوزِ بجنّتِهِ.

التفاؤل من الباقيات الصالحات

وأوضحت دار الإفتاء أنه لا ينجح في هذه الحياة من لا يعيش بالأمل، ولا يُقَدِّمُ شيئًا نافعًا لنفسه أو لمجتمعه -فضلًا عن العالم الذي يعيش فيه- من يتملَّكُه اليأس، ومن هنا كان حرص الإسلام على توجيه أتباعه إلى ضرورة التحلِّي بالأمل الإيجابي ونبذ اليأس السلبي، وفي الوقت ذاته كان حرص الإسلام بنفس الدرجة على رفض الأمل الزائف غير الواقعي الذي يجعل الإنسان هائمًا في خيالات لا تَمُتُّ للواقع بصلة؛ فالإسلام يحض المسلمين على إدراك واقعهم والتفاعل معه وإصلاحه ونفع العالمين.لقد تحدث القرآن عن ضرورة تحلي المؤمن بالأمل في تحصيل الثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى وذلك بالأعمال الصالحة النافعة التي وصفها القرآن بالباقيات الصالحات؛ قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: 46].