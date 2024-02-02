جودة عبدالخالق: وقفة المصريين ضد الإخوان إنجاز كبير

قال الدكتور جودة عبدالخالق المفكر الاقتصادي ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إنّه يجب التوقف كثيرا أمام الوقفة الصارمة ضد جماعة الإخوان الإرهابية في ثورة 30 يونيو، مشددًا على أن عقيدة هذه الجماعة تنفي الوطن، لكن المصريين وقفوا ضدها وقفة صارمة مؤكدين على أن الوطن له حضور أولا وأخيرًا، وهذا كان إنجازًا كبيرًا جدًا.

ثورة يناير تعرضت للاختطاف

وأضاف «عبدالخالق»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: أن تاريخ الثورات يوضح بشكل كبير أن الثورات دائما ما تتعرض للاختطاف أو للسرقة عدة مرات، على غرار ما حدث للثورة الفرنسية، وكذلك ثورة 25 يناير التي تعرضت للاختطاف أيضا.

لدينا مجتمع يضم كل ألوان الطيف

وتابع المفكر الاقتصادي أن المجتمع المصري يضم كل ألوان الطيف، وهذا عنصر خصب وفاعل جدا، مشيرا إلى أن الخط البياني للتنوع المجتمعي كان في هبوط مستمر، إذ أن ثورة 1952م، اتخذت إجراءات أزعجت البعض فغادروا البلاد، مضيفا أن الدرس الذي يجب أن نستفيد منه هو الحرص على وجود التنوع بأي شكل من الأشكال.