قرار تاريخي.. هل يعترف العالم بالدولة الفلسطينية أخيرا؟

قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، الخبير في الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إن قرار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بدراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يأتي في سياق ممارسة الضغوط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لأنه يعارض السياسة الأمريكية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب.

وأضاف «مطاوع»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك لا يمكن أن يكون تغييرًا كبيرًا في موقف واشنطن، مشيرًا إلى وجود قناعة كبيرة في معظم دول العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإذا نجحت الجمعية العامة لأمم المتحدة في قرار الاعتراف، وعارضت أمريكا ذلك، ستكون قد خسرت واشنطن ريادتها في العالم، مُضيفًا أن الاعتراف بفلسطين سيكون طريقًا للحفاظ على حل الدولتين في ظل وجود يمين متطرف في إسرائيل كل مساعيه تتمثل تدمير حل الدولتين ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.

أنتوني بلينكن يطلب من وزارته دراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وكان وزير الخارجية الأمريكي، طلب من وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن الاعتراف الأمريكي والدولي المحتمل بالدولة الفلسطينية بعد الحرب المستمرة على قطاع غزة، حسبما قال مسؤولان أمريكيان مطلعان لموقع «أكسيوس» الأمريكي.

كاميرون: يمكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

بينما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال لقاء له مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه يمكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بينما تستمر المفاوضات الإسرائيلية مع القادة الفلسطينيين، بحسب أسوشيتد برس.

الرقب: الأمور تسير باتجاه شرعنة سياسية للدولة الفلسطينية

الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الفلسطينية، قال لـ«الوطن»، إن الحديث عن خطوة اعتراف أمريكا وبريطانيا بالدولة الفلسطينية يعني أن الأمور تسير باتجاه شرعنة سياسية للدولة الفلسطينية، خاصة مع إحباط واشنطن من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «الرقب»، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو متغير مهم جدًا، لكن الأهم أن يكون الاعتراف خلال الفترة القريبة العاجلة، وليس في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنه يمكن أن لا يحقق فوزًا في الانتخابات الأمريكية نوفمبر المقبل.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلا أن واشنطن لديها متسع من الوقت للاعتراف بفلسطين وتمرير القرار للتصويت عليه في مجلس الأمن، مؤكدا أن أمريكا وبريطانيا قررتا الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لأن الأمر جغرافيا يحتاج لسنوات، مشيرًا إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين يفتح آفاقًا للسلام في الشرق الأوسط.