الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية: نهنئ مصر على افتتاح أسبوع الإسكندرية للتصوير

قالت أيرين تارويت، الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية في مصر، إن ‎الولايات المتحدة تفتخر بوجودها في افتتاح أسبوع الإسكندرية للتصوير في نسخته الأولى في مصر، موضحة أن ذلك الحدث هو الأول من نوعه الذي تنظمه photopia والذي تم تصميمه لعرض المصورين والفنانين من جميع أنحاء الإسكندرية والدلتا.

وأضافت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية في مصر، خلال كلمتها في افتتاح أسبوع الإسكندرية للتصوير في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، أنها تهنئ الحكومة المصرية على نجاحها في افتتاح هذا المتحف الرائع الذي يصور العصور اليونانية الرومانية.

حافز للإبداع والحوار والتبادل الثقافي

وأكدت أن أسبوع الإسكندرية للتصوير سيكون بمثابة حافز للإبداع والحوار والتبادل الثقافي، تفخر الولايات المتحدة بكونها الجهة الداعمة لهذا الأسبوع للاحتفال بحرية التعبير في مصر.

التعاون في الفن والابتكار

وأشارت إلى إن مثل هذه المبادرات هي التي تقود مستقبل التعاون في الفن والابتكار بين الفنانين المصريين وخبراء القطاع الثقافي والأكاديميين وشركاء القطاع الخاص، موضحة أن ذلك يعد حاضنة حقيقية للاقتصاد الإبداعي في مصر.

واختتمت: تفخر سفارة الولايات المتحدة بدعم أسبوع الإسكندرية للتصوير لأنه يعكس دور السفارة في الجمع بين التصوير الفوتوغرافي للمصريين والأمريكيين مقابل الثقافة التي تتجاوز الحدود وتولد حوارًا في جميع الأماكن.