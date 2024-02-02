ضابط إسرائيلي وعد زوجته بالتقاط صورة مع جثة السنوار.. ماذا فعلت به الفصائل؟

«لن أغادر خان يونس إلا بعد التقاط صورة مع جثة السنوار»، كلمات قالها الضابط الإسرائيلي يوفال نير لزوجته قبل الذهاب للقتال جنوبي قطاع غزة ضد الفصائل الفلسطينية، وهي المنطقة التي يعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يحيى السنوار قائد أحد الفصائل الفلسطينية والمطلوب الأول لإسرائيل موجود بها.

لكن أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الضابط الإسرائيلي يوفال نير، قبل أن يلتقط صورة مع يحيى السنوار، أو أن يحقق شيئًا مما وعد به زوجته، حيث استهدفته الفصائل الفلسطينية في المعارك المستمرة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب ما أعلنته القناة السابعة الإسرائيلية، «يوفال» يبلغ من العمر 43 عامًا، وترك خلفه زوجة و5 أبناء، وكان ضابطًا في كتيبة دورية 6646، تشكيل شولي ماروم 646، وقبل الذهاب لخان يونس، قال لزوجته وأطفاله: «سأذهب إلى هناك بسعادة، إنها مهمة، أوعدكم بعدم الرحيل عن خان يونس إلا بعد التقاط صورة مع جثة يحيى السنوار».

وقتل أيضًا أمس الضابط الإسرائيلي نقيب جبرائيل شاني، وهو ضابط قتالي في المظليين، قائد الكتيبة التي كان بها «يوفال» في معركة جنوبي قطاع غزة.

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 4 من عناصره جراء المعارك الدائرة في قطاع غزة، لتصل حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الحرب البرية إلى 224 عسكريًا، والإجمالي منذ السابع من أكتوبر إلى 561 عسكريًا.