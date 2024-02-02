أول المستفيدين من قرار رفع سن المعاش إلى 65 عاما.. من هم؟

كشفت مصادر حكومية، أن قرار تطبيق رفع سن التقاعد والخروج على المعاش عند سن 65 عاما، يستفيد منه عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي والخاص، وفقا للقانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019 والمعمول به حاليا.

من هم أول المستفيدين من قرار رفع سن المعاش عند 65 عاما؟

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» بأن المستفيدين من قرار رفع سن المعاش عند 65 عاما موظفي الحكومة والقطاع الخاص مواليد عام 1975، مشيرة إلى أن موعد خروجهم على المعاش سيكون في يوليو 2040 بحسب بلوغهم سن 65 عاما في هذه السنة.

وأشارت المصادر، إلى أنه لا يوجد خروج على المعاش عند سن 65 عاما قبل عام 2024، وفقا لما ينص عليه قانون التأمينات والذي ينص على توحيد سن الشيخوخة ليكون في سن 65 عامًا اعتبارا من أول يوليو في 2040.

فيما يعتبر مواليد عام 1980 هم أكثر فئة مستفيدة من قرار رفع سن المعاش عند 65 عاما، إذ وفقا لقانون التأمينات الذي تم إلغائه كان من المقرر خروجهم على المعاش عند بلوغهم 60 عاما في عام 2040، في حين أن القانون الجديد للتأمينات رقم 148 لسنة 2019 سيمنحهم فرصة الخروج على المعاش عند سنة 65 عاما في عام 2045.

نص مادة قانون التأمينات

تنص المادة 41 من القانون على: «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040».