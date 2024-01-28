لأصحاب المعاشات.. الإعلان عن منحة استثنائية خلال أيام وزيادة سنوية في يوليو

كشفت مصادر حكومية، أنَّه سيتمّ الإعلان عن صرف منحة استثنائية لجميع أصحاب المعاشات خلال شهر مارس أو أبريل على أقصى تقدير، إلى جانب صرف الزيادة السنوية مع معاش شهر يوليو 2024، موضحة أنَّ المنحة والزيادة خاصة بـ11 مليون شخص ممن يصرفون معاشاتهم شهريا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أخبار سارة لأصحاب المعاشات

ونوهت المصادر لـ«الوطن» بأنَّه بالنسبة للمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات سيتمّ إعلانها خلال أيام وتُقرها الحكومة للتخفيف عن أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية بتحسين الأجور والمعاشات.

تفاصيل الزيادة السنوية

فيما أشارت المصادر، إلى أنه بالنسبة للعلاوة السنوية، فإن القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، نصه على أنّه يتم الإعلان عن العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات في شهر يونيو من كل عام وتُصرف في أول شهر يوليو بزيادة 15% كحد أقصى.