عاجل..الأهلي ينهي اتفاقه على ضم ثنائي أفريقي خلال ساعات.. وحقيقة إيقاف القيد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي استقر على التعاقد مع ثنائي أفريقي تحت السن، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا، وذلك من ضمن 5 لاعبين يختبرهم النادي للتعاقد معهم.

وأكد «شوبير» في تصريحات لبرنامج «CAN 2023» عبر قناة «أون تايم سبورتس 1» أن الأهلي استقر على مهاجم وظهير أيسر أفريقيين للتعاقد معهم بعدما وقع الاختيار عليهما، مشيرًا إلى أن الأهلي اتفق على إتمام التعاقد معهما.

وأوضح «شوبير» أن الثلاثي الذي لم يوفق في التعاقد معهم سيغادروا التدريبات على أن يعودوا للاختبار من جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تفاصيل أزمة إيقاف القيد بالنادي الأهلي

وفي إطار متصل، تحدث «شوبير» عن كواليس وحقيقة إيقاف الأهلي عن قيد صفقاته خلال المرحلة المقبلة، بقرار من «فيفا» بعد شكوى البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي السابق، بسبب عدم حصوله عن مستحقات متأخرة له.

وأوضح «شوبير» أن اللاعب البرازيلي كان قد حصل على مستحقاته قبل سفره وفسخ التعاقد إلا أن هناك بعض البنود المالية التي كان عليها بعض الخلافات تتعلق ببطولات لم يشارك فيها اللاعب وتمسك بمكافأت له.

وأتم «شوبير» أن اللاعب اشتكى للفيفا التي حكمت بحصوله على 240 ألف دولار، وأنذر الاتحاد الدولي الأهلي بإيقاف القيد ليقوم الأهلي بالسداد وتنتهي الأزمة.