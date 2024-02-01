عاجل.. مفاجأة بشأن دور الشناوي في التراجع عن صفقة أبوجبل

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي اعترض على إدارة النادي التي كانت تريد التعاقد مع محمد أبوجبل، مشيرًا إلى أنه علم بتهديدات الشناوي بالرحيل حال ضم حارس البنك الأهلي.

نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة عن دور الشناوي في التراجع عن صفقة أبوجبل

وقال في تصريحات تلفزيونية:«محمد الشناوي كان يلعب مع الأهلي بصفة مستمرة حتى عندما يتعرض للإصابة، ومصطفى شوبير خاض نهائي إفريقيا وظهر بمستوى جيد، وحمزة علاء لعب مع المنتخب الأوليمبي وظهر بشكل مميز أيضا».

وأضاف: «عبدالله السعيد لاعب جيد، ومن الأفضل اللعب بجوار دونجا وناصر ماهر، في وسط ملعب نادي الزمالك، وهناك أيضا أكثر من لاعب جيد في العناصر الجديدة».

وواصل: «الزمالك ضم عناصر جيدة، وبالتأكيد ستزيد المنافسة مع الأهلي في المرحلة المقبلة، لكن اتمنى التعاقد مع مدرب قادر على التعامل معهم، ومحمد شحاتة من العناصر الجيدة».

وأكمل: «الإسماعيلي في حاجة لدعم صفوفه بعناصر كثيرة، وبعد نجاحه في حل أزمة القيد، لابد من تدعيم صفوفه بعناصر قوية».