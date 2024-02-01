365 مليار جنيه حصيلة شهادة البنك الأهلي المصري الجديدة في أقل من شهر

كشفت مصادر مطلعة في البنك الأهلي المصري، وصول حصيلة الشهادات الجديدة مدة العام التي يطلق عليها البلاتينية بعائد 27% و23.5%، إلى 365 مليار جنيه منذ بداية طرحهم في بداية شهر يناير، وحتى اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.

حصيلة شهادة البنك الأهلي المصري

وكان البنك الأهلي المصري، طرح في بداية شهر يناير 2024، شهادة بلاتينية مدة العام بعائد 27% يصرف نهاية العام، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

ويتيح البنك الأهلي إمكانية الاقتراض على الشهادة وكذلك إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها، فيما لا يمكن استرداد قبل مرور 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي

والعائد يكون ثابت طوال المدة، ويبدأ احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن شراء الشهادة عبر الإنترنت البنكي أو فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي أو التطبيق الخاص بالبنك.