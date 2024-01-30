لو عايز تفتح حساب توفير في البنك الأهلي.. إليك التفاصيل والعائد

يوفر البنك الأهلي أنواعا من الحسابات، من بينهم حساب التوفير بالعملة المحلية، ويكون الحد الأدنى لفتح الحساب 3 آلاف جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه، وسعر العائد يصل إلى 9.30% سنويًا يصرف شهريًا، و9.35% ربع سنويًا، و9.40% يصرف نصف سنويًا، و9.50% يصرف سنويًا، وذلك حسب قيمة المبلغ في الحساب.

وحساب التوفير من البنك الأهلي المصري، من حق المصري والأجنبي والقاصر، وذلك بحسب جدول أسعار العائد من البنك على الموقع الرسمي.

تفاصيل فتح حساب توفير من البنك الأهلي

ويتيح البنك الأهلي مرونة في صرف العائد، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وحساب مشترك وبطاقة خصم مباشر للشراء والسحب.

وبالنسبة لسعر العائد حسب شرائخ الرصيد ودورية العائد نرصده في السطور التالية:

سعر العائد على حساب التوفير

- من 3001 إلى 5000 جنيه، 5.50% شهريًا، و5.55% ربع سنويًا، 5.60% نصف سنويًا، و5.70% سنويًا.

- من 5001 إلى 5000 جنيه، 6.50% شهريًا، 6.55% ربع سنويًا، 6.60% نصف سنويًا، 6.70% سنويًا.

- من 100001 جنيه إلى 500 ألف جنيه، 6.75% شهريًا، 6.85% ربع سنويًا، 6.90% نصف سنويًا، 7.00% سنويًا.

- من 5000001 إلى 10 ملايين جنيه، 8.30% شهريًا، 8.35% ربع سنويًا، 8.40% نصف سنويًا، 8.50% سنويًا.

- وأكثر من 20 مليون جنيه، 9.30% شهريًا، 9.35% ربع سنويًا، و9.40% نصف سنويًا، 9.50% سنويًا.