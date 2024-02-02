مسلسلات رمضان 2024.. أبرز المعلومات عن مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا

تخوض الفنانة روجينا السباق الرمضاني 2024 بمسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان سر إلهي، ويجري تصويره حاليًا لكي يلحق بالعرض في رمضان على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن مسلسل سر إلهي لروجينا والتي أعلن عنها صناع العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي كالتالي:

- مسلسل سر إلهي ينتمي لمسلسلات 15 حلقة

- تدور الأحداث في إطار أقرب إلى الدراما النفسية.

- المسلسل يعتبر التعاون الثالث على التوالي بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلي انحراف وستهم

- وتجسد روجينا خلال الأحداث دور سيدة في حي شعبي متزوجة من الفنان محمد ثروت تدخل في صراعات عديدة.

أبطال مسلسل سر إلهي

ويضم مسلسل سر إلهي مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب روجينا أبرزهم: صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أشرف ذكي.