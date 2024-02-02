رامي جمال يحتفل بأول مليون مشاهدة لأغنية «بعده فارق»

أحتفل الفنان رامي جمال مع جمهوره عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بتحقيق أغنيته الجديدة مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدرها التريند.

وكتب رامي جمال قائلا: «المليون الأول وتريند منذ طرحها على يوتيوب حتى الآن. ألحان تيام علي وتوزيع أحمد إبراهيم».

أغنية جديدة

وأعلن «جمال» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قبل ساعات قليلة من طرح أغنية بعده فارق تغيير اسمها من اسم وأنا بفارق لاسم بعده فارق.

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي للأغنية باسمها الجديد معلقًا: «طيب أنا غيرت اسم الأغنية لـ بعده فارق والأغنية على قناه اليوتيوب وكل المنصات.. أغنية تدفي في البرد».