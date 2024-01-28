رامي جمال يكشف موعد طرح ألبومه الجديد: انتظروا المفاجآت

يواصل رامي جمال نجاحه في الموسم الشتوي بطرح 10 أغاني منفردة، منها «عاملة إيه، لحظة بعادك، هيبدأ يتكلم، جيت متأخر، دوخناك يافراق، هي حكاية، بعده فارق»، آخرها «ابن امبارح» والتي اقتربت من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، بعد طرحها على «يوتيوب».

موعد طرح رامي جمال لألبومه الجديد

وكشف المطرب رامي جمال عن موعد طرح ألبومه الجديد، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يطرحه بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.

أغنية رامي جمال بعيد الحب

وأضاف أنه لم يتبق له أغنية واحدة سيطرحها مع موسم عيد الحب في فبراير المقبل، موجهًا الشكر لفريق عمله من الملحنين والشعراء والموزعين الذين تعاون معه، إلي جانب الجمهور على دعمه، قائلاً:«شكرا ليكم جمهور محترم ومحب وبيشجعني إني أكمل، وأتمنى يكون مجهود الفترة دي عجبكم وحابب أعرف إيه أكتر أغاني في دول حبيتوها.. واستنوا مفاجآت مختلفة جدا قريبا».