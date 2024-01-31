رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة «بقيس الجمال بيكي»

أعلن الفنان رامي جمال، موعد طرح أغنيته الجديدة «بقيس الجمال بيكي»، وذلك من خلال منشور له عبر «إنستجرام».

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي للأغنية، معلقا: «بقيس الجمال بيكي أغنية عيد الحب، ميعادنا يوم 10 إن شاء الله، مع أغنية من أقرب الأغاني لقلبي».

وأضاف: «الأغنية كلماتي ولحني، وتوزيع محمد مجدي والبوستر تصميم ريان الفايز، هنسيكم الحزن خالص وعد».

اغنية أبن أمبارح

وطرح «جمال» مؤخرا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، اغنيه ابن امبارح كشف عن كوبليه منها قائلًا: «مقربتوش في يوم مني.. ده كان يسمع يدوب عني.. وغلطة عمري هي إني.. أنا اللي عليا كبرته.. وماشي ياعيني من خيبته.. يقول للناس ده أنا سبته.. وناسي زمان منين جبته.. يارتني ساعتها صورته».