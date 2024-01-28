رامي جمال يكشف موعد طرح ألبومه الجديد ويجهز مفاجأة للجمهور

كشف المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن موعد طرح ألبومه الجديد.

ونشر رامي جمال أغنية «ابن امبارح»، الذي طرحها منذ ساعات معلقا: «أنتجت لنفسي أغنية عاملة إيه وبعدها لحظة بعادك، وبعدها هيبدأ يتكلم، وبعدها جيت متأخر، وبعدها دوخناك يافراق، وبعدها هي حكاية وبعدها بعده فارق وبعدها أغنية أبن أمبارح وفاضل أغنية عيد الحب وبكده ينتهي مشوار الشتا، وبعد رمضان إن شاء الله هيبقى في البوم وبعده كام سنجل».

رامي جمال يجهز مفاجأة للجمهور

وأضاف رامي جمال قائلا: «شكرا لكل الصُناع من مُلحنين وشعراء وموزعين ومصورين وتيم إدارة الأعمال والسوشيال ميديا اللي تعبوا معايا، وشكرا ليكم ك جمهور محترم، ومُحب وبيشجعني اني أكمل أتمنى يكون مجهود الفترة دي عجبكم، وحابب أعرف ايه أكتر أغاني في دول حبيتوها واستنوا مفاجآت مختلفة جدا قريبا».