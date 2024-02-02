الطقس ينعش رحلات السفاري في الفيوم.. نار ونجوم وحفلات على الطريقة البدوية

تشهد حالة الطقس في الفيوم، اضطرابًا نسبيًا في الأحوال الجوية، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إذ يسود طقس بارد على مدار النهار، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس شديد البرودة ليلًا في الصباح الباكر، فيما انتعشت رحلات السفاري والتخييم في وادي الريان بالتزامن مع شهر «طوبة» حيث يبتهج الجميع بالتدفئة حول النيران، ومشاهدة النجوم، والرقص على أنغام الأغاني البدوية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، حالة الطقس في الفيوم أسبوع كامل بالرياح والأمطار، فضلًا عن درجات الحرارة، وتوقعات الأمطار في الفيوم غدًا في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس في الفيوم اليوم وغدًا

وتتضمن حالة الطقس في الفيوم اليوم وغدًا، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق متفرقة، وأوقات متقطعة، كما يتكون الصقيع على المزروعات خلال الصباح الباكر في مختلف الأنحاء، فيما تسجل درجة الحرارة في الفيوم اليوم العظمى 16 والصغرى 7 درجات فقط.

الطقس في الفيوم أسبوع كامل

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس في الفيوم أسبوع كامل بالرياح والأمطار، تشهد كثافة في الشبورة المائية على أغلب الطرق خلال الفترة من 4:00 فجرًا وحتى 9:00 صباحًا، فيما تنحسر فرص سقوط الأمطار في الفيوم غدا.

وتبدأ درجات الحرارة في الفيوم بالارتفاع تدريجيًا بصورة طفيفة بقيم تتراوح بين 2:4 درجات بدءًا من الإثنين المقبل وتستمر حتى الخميس 8 فبراير الجاري.

الطقس في الفيوم شهر فبراير

وتضرب أمطار خفيفة، وأجواء باردة مناطق متفرقة ضمن الطقس في الفيوم شهر فبراير، إذ إنّ المحافظة تتميز باعتدال حالة الطقس شتاءً، ولكنها تتأثر بالظواهر الجوية خلال شهر طوبة بنسبة قليلة مقارنةً بباقي المحافظات.

الطقس في وادي الريان الفيوم

وفيما يخص الطقس في وادي الريان الفيوم، فإنّه تسود أجواء مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، فيما تجذب تلك الأجواء عشاق رحلات السفاري والتخييم، إذ يستمتعوا بمشاهدة النجوم مع نهاية الشهر العربي واختفاء القمر، فضلًا عن التدفئة بالنيران، والرقص على أنغام الأغاني البدوية.

سفاري في الفيوم

ويكشف مصطفى إسماعيل قصاص أثر ومنظم رحلات سفاري، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ الأسبوع الأخير من شهر «طوبة» يشهد انتعاشة كبيرة في تنظيم رحلات السفاري والتخييم والمبيت في صحراء وادي الريان، ومحمية وادي الحيتان، وخصوصًا منطقة قصور العرب، مُبينًا إنّنا الآن في الثلث الأخير من شهر رجب وبالتالي فإنّه لا يوجد قمر فتزداد عتمة السماء، وتكشف النجوم والمجرات لترى بالعين المجردة في شكل لا يوصف.

وذكر إنّه رغم برودة الجو، ولكن يحرص السياح سواء أجانب أو مصريين على المبيت في الصحراء، إذ ينعزلوا عن الحياة بالكامل، ويعودوا للحياة البدائية، فيسهرون حول النيران للتدفئة، إلى جانب الشواء، فضلًا عن الرقص على أنغام الأغاني البدوية والطبل البلدي الذي يقدمه منظم الرحلة.