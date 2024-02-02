طقس الأيام المقبلة.. تحذير من أمطار متواصلة في آخر أسبوع من «طوبة»

تستمر اضطرابات الأحوال الجوية، ضمن حالة الطقس في الأيام المقبلة، إذ تتساقط الأمطار الرعدية والغزيرة والمصحوبة بحبات البرد، وتغطي الثلوج عدة محافظات، وتنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة البرودة، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من طقس آخر أسبوع في شهر «طوبة»، بالتزامن مع نوة الكرم 2024، مُعلنةً موعد تحسن الأحوال الجوية نسبيًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة لمدة أسبوع، وأماكن سقوط الأمطار، متضمنة الطقس اليوم وغدًا، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس اليوم وغدا

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس اليوم وغدًا، تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية في بعض الأحيان، ومصحوبة بحبات البرد، على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كما أنّه من المتوقع، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناة، وجنوب الوجه البحري، وخليج السويس، ومناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من أقاليم شمال الصعيد، بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة.

وتشهد السواحل الشمالية، نشاط الرياح على فترات متقطعة، مما يزيد الشعور ببرودة الطقس.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وأعلنت الأرصاد الجوية، في بيانها، درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، والتي تشهد انخفاضًا ملحوظًا إذ تسجل درجة الحرارة الصغرى في سانت كاترين أقل من صفر درجة مئوية كالآتي:

الطقس في الأيام المقبلة بمصر

وفيما يخص توقعات الطقس في الأيام المقبلة بمصر، فإنّها تأتي كالآتي:

السبت 3 فبراير 2024.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، بنسبة حدوث 40% تقريبًا على فترات متقطعة، كما تزداد الشبورة المائية على الطرق.

الأحد 4 فبراير 2024.. أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، ومناطق شمال الوجه البحري، بنسبة حدوث 40%، تمتد خفيفة إلى بعض المناطق في جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

وفيما يخص موعد تحسن حالة الجو، ودرجات الحرارة، فإنّ كافة الأنحاء تشهد ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة بدءًا من الإثنين 5 فبراير الجاري، بقيمة تتراوح بين درجتين وحتى 4 درجات مئوية.

توقعات الأمطار في مصر

ورغم تحسن درجات الحرارة، فإنّ توقعات الأمطار في مصر، تشير إلى استمرارها بصورة متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية بنسبة حدوث 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، وجنوب البلاد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص توقعات الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فإنّه من المتوقع أن تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في أغلب الأنحاء.