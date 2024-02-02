«الأرصاد» تحذر مدينتين: درجة الحرارة اليوم تحت الصفر

تشهد درجات الحرارة اليوم في مصر انخفاضًا ملحوظًا في الأسبوع الأخير من شهر «طوبة»، إذ تسجل مدينتين درجة حرارة تحت الصفر في مصر اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، لتكسو الثلوج هذه المناطق، بينما من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا بصورة طفيفة تصل لـ 4 درجات منتصف الأسبوع المقبل.

وتستعرض «الوطن» درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر، فضلًا عن الأماكن التي تشهد درجة حرارة تحت الصفر، وموعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية في المحافظات.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن يبدأ موعد ارتفاع درجات الحرارة في مصر بدءًا من الإثنين المُقبل، إذ تتراوح الزيادة في درجة الحرارة ما بين درجتين وحتى 4 درجات، لتكون الأجواء أقل برودة ومائلة للدفء.

درجة حرارة تحت الصفر

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ مدينتين تشهدان درجة الحرارة تحت الصفر في مصر وهما نخل وكاترين إذ تأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى فيهما كالآتي:

- درجة الحرارة اليوم في نخل.. العظمى 13 والصغرى 01- تحت الصفر.

- درجة الحرارة اليوم في سانت كاترين.. العظمى 9 والصغرى 03- تحت الصفر.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وتأتي درجة الحرارة اليوم وغدا في مصر للعظمى والصغرى وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالآتي:

- درجات الحرارة اليوم في القاهرة.. العظمى 16 والصغرى 9.

- درجات الحرارة اليوم في العاصمة الإدارية.. العظمى 16 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في 6 أكتوبر.. العظمى 16 والصغرى 6.

- درجات الحرارة اليوم في بنها.. العظمى 16 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في دمنهور.. العظمى 16 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في وادي النطرون.. العظمى 15 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في كفر الشيخ.. العظمى 15 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في المنصورة.. العظمى 15 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في الزقازيق.. العظمى 15 والصغرى 9.

- درجات الحرارة اليوم في شبين الكوم.. العظمى 16 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في طنطا.. العظمى 15 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في دمياط.. العظمى 17 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في بورسعيد.. العظمى 18 والصغرى 9.

- درجات الحرارة اليوم في الإسماعيلية.. العظمى 18 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في السويس.. العظمى 17 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في العريش.. العظمى 17 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في رفح.. العظمى 16 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في رأس سدر.. العظمى 16 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في الطور.. العظمى 19 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في طابا.. العظمى 15 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ.. العظمى 20 والصغرى 12.

- درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية.. العظمى 16 والصغرى 9.

- درجات الحرارة اليوم في العلمين.. العظمى 15 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في مطروح.. العظمى 15 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في السلوم.. العظمى 14 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في سيوة.. العظمى 14 والصغرى 4.

- درجات الحرارة اليوم في راس غارب.. العظمى 18 والصغرى 11.

- درجات الحرارة اليوم في الغردقة.. العظمى 19 والصغرى 10.

- درجات الحرارة اليوم في سفاجا.. العظمى 18 والصغرى 10.

- درجات الحرارة اليوم في مرسى علم.. العظمى 19 والصغرى 10.

- درجات الحرارة اليوم في شلاتين.. العظمى 20 والصغرى 14.

- درجات الحرارة اليوم في حلايب.. العظمى 19 والصغرى 12.

- درجات الحرارة اليوم في أبورماد.. العظمى 21 والصغرى 31.

- درجات الحرارة اليوم في رأس حدربة.. العظمى 21 والصغرى 15.

- درجات الحرارة اليوم في الفيوم.. العظمى 16 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في بني سويف.. العظمى 16 والصغرى 6.

- درجات الحرارة اليوم في المنيا.. العظمى 17 والصغرى 4.

- درجات الحرارة اليوم في أسيوط.. العظمى 17 والصغرى 4.

- درجات الحرارة اليوم في سوهاج.. العظمى 17 والصغرى 5.

- درجات الحرارة اليوم في قنا.. العظمى 17 والصغرى 6.

- درجات الحرارة اليوم في الأقصر.. العظمى 18 والصغرى 6.

- درجات الحرارة اليوم في أسوان.. العظمى 18 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في الوادي الجديد.. العظمى 18 والصغرى 4.

- درجات الحرارة اليوم في أبو سمبل.. العظمى 17 والصغرى 8.