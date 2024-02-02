الطقس اليوم.. أمطار رعدية وثلوج و«الأرصاد» تكشف عن موعد تحسن الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر، إذ من المتوقع أن تسود أجواء باردة نهارًا على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وأقاليم الوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما تكون مائلة للدفء على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، تتحول إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في 5 محافظات.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل الطقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة في مصر، وتوقعات الطقس في الإسكندرية، إلى جانب وأماكن الأمطار اليوم، ودرجات الحرارة في مصر، فضلًا عن الطقس في الأيام المقبلة.

الطقس في القاهرة

وتشهد حالة الطقس في القاهرة اليوم الجمعة، انخفاض درجات الحرارة، لتسجل درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى ما بين 6 لـ 7 درجات مئوية، كما تتضمن توقعات الطقس اليوم الجمعة، وجود فرص لتكون الثلوج على جبال سانت كاترين، إذ تصل درجة الحرارة إلى أقل من صفر مئوية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية خلال فترات متقطعة مما يتسبب في زيادة الإحساس ببرودة الجو.

أمطار اليوم في مصر

وتتضمن أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة في مصر، وغزارتها الآتي:

أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية، ومدن وأقاليم شمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من مدن القناة، وجنوب الوجه البحري، ومناطق من القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وخليج السويس، تمتد خفيفة إلى مناطق من أقاليم شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم في مصر كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 9.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 9.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 4.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 8.

الطقس في الأيام المقبلة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لحالة الطقس في الأيام المقبلة فإنّ الطقس غدا السبت يشهد كثافة الشبورة المائية، وسقوط الأمطار المتوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على السواحل الشمالية، والوجه البحري، على فترات متقطعة، وتستمر تلك الأحوال حتى الأحد المقبل.

وكشفت الأرصاد الجوية، موعد تحسن الطقس، بأنّه من المتوقع إن يحدث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 وحتى 4 درجات مئوية على كافة الأنحاء، اعتبارًا من الإثنين 5 فبراير 2024.

ويستمر سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وتبقى الظاهرة الجوية المؤثرة ضمن طقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، هي كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، والسريعة بمختلف الأنحاء.