«الأرصاد» تكشف حالة طقس الإسكندرية.. تحذير من 3 ظواهر جوية خطيرة (فيديو)

يشهد طقس الإسكندرية الآن عواصف رعدية عنيفة تضرب مختلف المناطق، إذ يُصاحبها سقوط أمطار ثلجية غزيرة تكون مصحوبة بحبات البرد، فضلًا عن ظهور الرعد في سماء عروس البحر بين الحين والآخر، وسط أجواء شديدة البرودة، إذ تسجل درجة الحرارة الآن نحو 9 درجات، لتشهد طقسًا أوروبيًا بامتياز، وسط توقعات باستمرار الأمطار خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل طقس الإسكندرية

تستعرض «الوطن» تفاصيل طقس الإسكندرية، وتفاصيل العواصف الرعدية العنيفة التي تشهدها عروس البحر الأبيض المتوسط، خلال الفترة الحالية، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى.

الجو عامل إزاي في إسكندرية؟

يطرح العشرات من عاشقي عروس البحر المتوسط، سؤالًا حول الجو عامل إزاي في إسكندرية؟ وهو ما تجيب عنه شركة الصرف الصحي بالإقليم، بأنّها تشهد عواصف رعدية عنيفة يصاحبها سقوط أمطار ثلجية غزيرة أغرقت مختلف الشوارع، يصاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة، وارتفاع أمواج البحر، ونشاط حركة الرياح.

أخبار الجو في إسكندرية النهارده إيه؟

وتشهد حالة الجو في إسكندرية، طقسا باردا نهارًا شديد البرودة ليلًا وخلال الصباح الباكر، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 9، فضلًا عن اضطراب البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، بينما كشفت آخر إصدارات الأقمار الصناعية تمركز السحب قرب محافظة الإسكندرية وأيضًا مطروح، التي يُصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية وثلجية على المحافظتين، ويصاحبها دوى الرعد.

هل يوجد شتاء اليوم في الإسكندرية؟

وبحسب توقعات الأرصاد لحالة الطقس في الإسكندرية 14 يوما، وفي إجابة لسؤالها حول هل يوجد شتاء اليوم في الإسكندرية؟ فإنّه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار الثلجية بسبب المنخفض الجوي على مناطق متفرقة بعروس البحر، والتي تصاحبها الثلوج والرعد لتشبه الأجواء الأوروبية إلى حد كبير.

وأوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في بيان صحفي، إنّ سيارات ومعدات كسح مياه الأمطار تنتشر في مختلف مناطق عروس البحر لسحب وشفط تجمعات مياه الأمطار التي تراكمت في عدة مناطق غير مخدومة بشبكات الصرف الصحي، خصوصًا في منطقتي العامرية والعجمي.

وذكر أنّ التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، تكشف استمرار الاضطرابات في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الحالي، لذلك تستمر حالة الطوارئ والاستعداد للقصوى في الشركة، وتتمركز نحو 180 سيارة ومعدة في مختلف أنحاء الإقليم.

الطقس في مطروح

وفيما يخص الطقس في مطروح، فإنّها تشهد أيضًا اضطرابا في الأحوال الجوية، وتتعرض إلى موجة عنيفة من الأمطار المصحوبة بحبات البرد، كما يحدث في الإسكندرية.