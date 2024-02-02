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معرض القاهرة الدولي للكتاب

خالد الصاوي يكشف عن تطورات حالته الصحية: «أعاني من مشاكل في الجيوب الأنفية»

كتب:

ياسمين محمود
07:45 ص | الجمعة 02 فبراير 2024
خالد الصاوي

خالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي في تصريحات تلفزيونية عن تطورات حالته الصحية بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وأكد الصاوي أن حالته الصحية جيدة جدا بالنسبة لوزنه وسنه، ولكن لديه مشاكل موسمية في الجيوب الأنفية والحلق والصدر، لافتًا إلى أنه يجري تدريبات في «الجيم» يومًا بعد يوم حيث يلعب «حديد وبوكس وسباحة».

فيلم ليه تعيشها لوحدك

ويعرض حاليا بدور العرض السينمائية للفنان خالد الصاوي فيلم ليه تعيشها لوحدك والذي حقق إيرادات عاليه في شباك التذاكر.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين من بينهم شريف منير وخالد الصاوي وسلمى أبو ضيف وأمينة شلباية ومحمد رضوان وخالد عليش وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج حسام الجوهري.

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