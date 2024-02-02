أسعار البيض في الأسواق اليوم.. اعرف الطبق وصل لكام

شهدت أسعار البيض اليوم الجمعة 2-2-2024، تراجعا في الأسواق، بفضل التوازن القائم خلال الفترة الحالية بين العرض والطلب، وأعلنت بوابة الأسعار الرسمية لمجلس الوزراء انخفاض سعر طبق البيض اليوم بواقع جنيه واحد.

أسعار البيض اليوم للمستهلك

جاء سعر طبق البيض الأبيض بالمحلات والأسواق المحلية للمستهلك 142.7 جنيها، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والتابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، 143.7 جنيها للطبق، في حين يصل للمستهلك بسعر تراوح ما بين 145 و155 جنيها، بحسب المنطقة المباع فيها.

سعر البيض البلدي اليوم

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق، 154.5 جنيه.

وتختلف أسعار البيض ببورصات البيض والدواجن عما يصل للمستهلك، بسبب البيع بالتجزئة وأيضا الحلقات الوسيطة بين المنتجين والتجار.