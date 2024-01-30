مشروع 6 أكتوبر لإنتاج البيض بالشرقية.. 72 مليون بيضة و40 ألف طن أعلاف سنويا

ينتج مشروع السادس من أكتوبر لإنتاج بيض المائدة بمحافظة الشرقية نحو 72 مليون بيضة سنويا، وهو أحد أسباب توفير البروتين الحيواني وسد فجوة الغذاء.

وقال المهندس أحمد حسين عبد القادر، مدير عام مشروع 6 أكتوبر لإنتاج البيض بأنشاص الرمل بالشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشروع أحد أهم المشروعات القومية في الدولة، وينتج 72 مليون بيضة سنويا «أبيض وأحمر».

وأضاف مدير المشروع أن أول مشروع لإنتاج البيض تم افتتاحه في الدولة عام 1977 لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير بروتين حيواني، مشيرا إلى أن المشروع يضم 3 محطات لإنتاج البيض، ومحطة للتربية «إنتاج الكتكوت»، لافتا إلى تطوير المشروع على مراحل زمنية مختلفة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الجودة المطلوبة.

330 ألف كتكوت سنويا

وتابع أن محطات إنتاج الكتكوت بالمشروع تنتج نحو 330 ألف كتكوت، بواقع إنتاج 110 آلاف كتكوت لكل دورة تربية، ويبلغ عددها 3 دورات على مدار العام، بالإضافة إلى إنتاج 24 مليون بيضة من كل محطة إنتاج للبيض بإجمالي 72 مليون بيضة سنويا.

إنتاج 40 طن يوميا من الأعلاف

كما أن كل محطة تربية تضم 4 عنابر وسعة العنبر 30 ألف كتكوت، لافتا إلى أنه يتم التغذية بأعلاف تحتوي 18% بروتين لتغذية الدواجن، ويضم المشروع مصنع أعلاف ينتج حوالي 30 إلى 40 طن سنويا، ويتم إنتاج البيض وبيعه للمواطنين بأسعار أقل من السوق، إذ يتم البيع بسعر البورصة دون تحميل إضافات ربحية مقارنة بسعر السوق، وفي حال انتهاء الفترة المحددة للفرخة لإنتاج البيض يتم بيعها لحوم للمستهلكين بأسعار مخفضة.

180 عاملا في مشروع إنتاج البيض

وأشار إلى أن المشروع يوفر فرص عمل لـ180 شخصا «مهندسين، عمال، أطباء بيطريين، ميكانيكيين، خفر، مديرين ومشرفين»، فيما لفت إلى أن المشروع يحقق أرباحا بالملايين سنويا تودع في خزانة الدولة، مع توفير بيض المائدة للمواطنين بأعلى جودة وبأقل سعر من خلال تغذية الدواجن على الأعلاف الأورجانيك واتباع طريقة تربية آمنة.